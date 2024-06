Ook buiten grote steden worden woningen getroffen door explosies

Van de 496 incidenten met explosies die dit jaar plaatsvonden, was twee derde gericht op woningen, meldt de politie donderdag. Hoewel de aanslagen verhoudingsgewijs het vaakst gebeuren in Amsterdam en Rotterdam, zijn ook huizen in kleinere gemeenten steeds vaker doelwit van explosies.

Het Openbaar Ministerie, politie en lokale bestuurders trekken daarom aan de bel. Zij pleiten donderdag in de Tweede Kamer voor maatregelen om de overlast van aanslagen met explosieven aan te pakken.

Bij de explosies worden volgens de politie vaak aan elkaar geplakte Cobra’s gebruikt, of een combinatie van de illegale knaller en brandstof. De politie ziet bij de meeste aanslagen “een duidelijke link met het criminele (drugs)circuit”. Ook worden de explosies volgens de politie gebruikt om “relationele conflicten op te lossen”.

De explosieven worden vaak geplaatst door jongeren die dit voor “een habbekrats” doen voor een opdrachtgever. De gemiddelde leeftijd van de verdachten is 23 jaar, maar er zitten ook jongens van 13 jaar oud tussen. “Zeer zorgelijk”, vindt programmamanager High Impact Crime Jos van der Stap.

Volgens Van der Stap ligt “de grootste uitdaging” in het terugdringen van de grote groep jongeren die bereid is de aanslagen te plegen. “Het gaat om kwetsbare, makkelijk beïnvloedbare jongeren. We moeten ervoor zorgen dat zij zich niet meer lenen voor het vuile werk van anderen. Daarom is het tegengaan van zogenoemde jonge aanwas door samenwerking met partners op preventiegebied essentieel.”

Ook vindt Van der Stap dat socialemediabedrijven vaker gecontroleerd moeten worden, omdat deze platforms volgens hem dienen als belangrijke schakels om opdrachten uit te zetten en potentiële aanslagplegers te ronselen.

Vorig jaar waren er in totaal 1057 incidenten met explosies, in 2022 ging het nog om 343 voorvallen.