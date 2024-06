PBL: coalitie kijkt vooral naar ‘hier en nu’, minder naar toekomst

In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie wordt veel naar het “hier en nu” gekeken en minder naar de toekomst en de rest van de wereld. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een reflectie op het door de PVV, VVD, NSC en BBB gesloten akkoord.

Het PBL wijst er onder meer op dat de grote opgaven “niet binnen één kabinetsperiode te realiseren” zijn. Ook zijn er Europese afspraken die van het kabinet vragen “om flinke stappen te zetten om het bereiken van deze doelen voor de langere termijn”.

Het planbureau heeft een aantal adviezen op een drietal thema’s voor de coalitie geformuleerd. Het gaat om klimaat en energie, wonen en bereikbaarheid en landbouw en natuur.

Wat betreft klimaat vreest het planbureau bijvoorbeeld dat de coalitie te weinig tijd heeft om de broeikasgasdoelstelling voor 2030 nog te halen. “Het is verstandig om nu reeds alternatief beleid voor te bereiden waarmee de doelen binnen bereik kunnen komen”, aldus het PBL.

Ook vraagt het planbureau aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving naast het aantal te bouwen woningen. “Denk daarbij aan het inpassen van groen in de stad dat veel voordelen kan hebben voor bewoners, klimaat en biodiversiteit.” En wat betreft het verhogen van de maximumsnelheid op de snelwegen, zal dat grotendeels afhangen of er natuurvergunningen voor afgegeven kunnen worden.

Over de landbouwaspiraties van de coalitie waarschuwt het PBL dat het “een route zonder garanties” is om Europese regels te willen aanpassen. Het kabinet is daarvoor namelijk afhankelijk van Europa en de Europese Commissie.

Het nieuwe kabinet wil ook dat de natuurkwaliteit leidend wordt. Dan moet er wel geld worden uitgetrokken om dat goed te kunnen meten. Ook op het thema landbouw en natuur wordt gewaarschuwd voor de financiering op de langere termijn.