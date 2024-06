Politie bevrijdt gegijzelde Hagenaar (25), vier aanhoudingen

Een 25-jarige man uit Den Haag is zondag en maandag in een woning in Moerwijk gegijzeld, mishandeld en bedreigd. De politie wist de locatie van de man te achterhalen en bevrijdde hem maandagochtend. Ter plaatse hield de politie drie verdachten aan. Een vierde verdachte is later die dag in Rotterdam aangehouden. Het Openbaar Ministerie maakte dit pas donderdag bekend, nadat de vier voor de rechter-commissaris waren verschenen.

Het slachtoffer werd zondagavond naar de woning van een 49-jarige vrouw aan de Rederijkerstraat gelokt. Drie mannen – een van 21 en twee van 23 jaar – waren ook in de woning en gijzelden het slachtoffer. Naasten van de 25-jarige man werden benaderd voor het betalen van losgeld.

Het OM vermoedt dat een conflict in het criminele circuit aanleiding was voor de gijzeling. De vier verdachten blijven veertien dagen in voorarrest.