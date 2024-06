PVV’er Klever wordt minister voor Ontwikkelingshulp

Reinette Klever is voor de PVV de beoogde minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, melden ingewijden. Ze zat eerder voor die partij in de Eerste en Tweede Kamer en zit momenteel in het bestuur van omroep Ongehoord Nederland.

De PVV’er komt op een ministerie dat haar partij altijd heeft willen afschaffen. De nieuwe coalitie gaat ook flink bezuinigen op ontwikkelingshulp. Vanaf 2027 willen PVV, VVD, NSC en BBB er jaarlijks 2,4 miljard euro minder aan uitgeven.

De in 1967 geboren Klever hield zich in de Tweede Kamer van 2012 tot en met 2017 bezig met onder meer zorg en gaswinning. Als woordvoerder energiezaken maakte ze duidelijk weinig te zien in duurzame energie. Ze sprak van “duurzaamheidsgekte”.

Ook verandert de naam van het ministerie waar Klever komt te zitten. In plaats van Ontwikkelingssamenwerking wordt het Ontwikkelingshulp.