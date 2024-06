Rechtbank staat nieuwe getuigenverklaring toe in zedenzaak Ali B

De rechtbank in Haarlem heeft donderdag op de tweede zittingsdag in de zedenzaak van rapper Ali B een nieuwe getuigenverklaring geaccepteerd. De verklaring wordt toegevoegd aan het strafdossier.

De vrouw beweert dat ze een meisje in 2018 in Heiloo huilend aantrof bij een bushalte. Ze heeft haar achterop de fiets meegenomen. Het meisje zou de vrouw hebben verteld dat ze in Heiloo was aangerand of verkracht. Dat zou in hetzelfde huis zijn gebeurd als waar Ali B met bevriende rappers, onder wie Ronnie Flex, een schrijverskamp had.

De getuige meldde zich woensdag nadat de eerste mediaberichten over de eerste zittingsdag naar buiten kwamen. Daarna is besloten om haar direct door de politie te laten verhoren. De officier van justitie ontving het verslag van het verhoor na middernacht en heeft de getuige gevraagd om op de tweede zittingsdag naar de rechtbank te komen, om eventuele vragen te beantwoorden.

De rechtbank stelt vast dat de verklaring niet op alle fronten overeenkomt met het slachtoffer dat aangifte heeft gedaan tegen Ali B, maar ziet ook dat de verklaring “op specifieke onderdelen wel overeenkomt”. Zo blijkt uit de aangifte van het anonieme slachtoffer in de zedenzaak dat ze door een vrouw in Heiloo naar het station is gebracht.

Ook verklaarde de nieuwe getuige gedetailleerd over de locatie, datum en tijd. De nieuwe getuige meldde zich woensdagavond bij slachtofferadvocaat Ruth Jager, die ze op televisie zag. Jager staat zowel de anonieme getuige als zangeres Ellen ten Damme bij. De officier van justitie is hierover om 21.30 uur geïnformeerd.