Roompot betaalde 1,4 miljoen euro te weinig toeristenbelasting

Roompot moet aan de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland 1,4 miljoen euro extra toeristenbelasting betalen voor de jaren 2019 tot en met 2022. Het vakantiepark had in die periode te weinig afgedragen aan de gemeente.

In een memo aan de gemeenteraad van Noord-Beveland schrijft wethouder Adrie van der Maas dat Roompot zelf over het belastingjaar 2022 een correctie had ingediend voor 265.348 overnachtingen, goed voor een bedrag aan toeristenbelasting van ruim 366.000 euro. Hierna stelde Roompot in overleg met gemeente een feitenonderzoek in waarna het vakantiepark met een opgave kwam over de jaren 2019 tot en met 2022 van ruim 1,4 miljoen euro extra af te dragen toeristenbelasting, aldus Van der Maas.

In een brief aan de gemeenteraad van Noord-Beveland schrijft directielid Coen van der Wel van Roompot dat van opzet geen sprake was. Ook heeft Roompot excuus aangeboden en een door de gemeente gevraagde extra betaling van 0,7 miljoen euro gedaan “vanwege de door de gemeente aangegeven onduidelijkheid over de jaren voor 2019”.

Verder schrijft Van der Wel dat het recreatiebedrijf de aangiften vanuit Roompot voor andere gemeenten nogmaals heeft gecontroleerd. Daarbij zijn geen verschillen geconstateerd. “Dit blijkt dus een geïsoleerde situatie te zijn”, aldus Van der Wel. “Ook hebben wij onze interne controleprocedures voor komende jaren aangescherpt om een beschamende situatie als deze in de toekomst te voorkomen.”