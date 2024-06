Van der Burg: kabinet wil migratieafspraken juist snel invoeren

Nederland zal zich volledig committeren aan de afspraken uit het Europese migratiepact, zegt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) in Luxemburg. Het nieuwe kabinet wil zelfs eerder meer harde Europese afspraken over het terugdringen van asielzoekers dan minder, stelt hij voor de vergadering van Europese ministers van Binnenlandse Zaken, waar asiel en migratie onder vallen.

In een aantal landen leven zorgen dat Nederland met een nieuw kabinet met de PVV in het rijtje geplaatst moet worden van landen als Hongarije en Polen, die de Europese migratieregels niet zien zitten. Van der Burg snapt dat ze dat zeggen, “maar dan interpreteren ze de Nederlandse situatie niet goed”.

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB “willen juist dat het pact zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Die vinden het pact niet voldoende”. PVV-leider Geert Wilders heeft een warme band met Hongarije.

Het Europese migratiepact bevat onder meer nieuwe regels voor de opvang, verdeling en het terugsturen van migranten. Er is onder meer afgesproken dat asielzoekers met weinig kans op asiel aan de buitengrenzen van Europa in detentiecentra worden ondergebracht. Daarnaast worden alle EU-landen verplicht om asielzoekers over te nemen van overbelaste aankomstlanden, of op zijn minst mee te betalen aan hun opvang.

Donderdag bespreken de ministers in Luxemburg het invoeringsplan van de Europese Commissie. Alle lidstaten moet in december hun nationale invoeringsplan bij de commissie inleveren. Daarin moeten zij aangeven hoe zij uiterlijk 11 juni 2026 alle regels en voorzieningen, zoals grenskantoren en detentiecentra, hebben geregeld.

Van der Burg vindt dat de Europese Commissie ervoor moet zorgen dat vooral ook de landen “die wat kritischer kijken naar het pact” op tijd klaar zijn. “Daar moet de commissie bovenop zitten.”

Landen die treuzelen of achterblijven, moeten door de commissie achter de vodden worden gezeten, vindt Van der Burg. “Het kan niet zo zijn dat mensen straks zeggen dat ze die gesloten centra niet hebben, of dat er onvoldoende mensen zijn om de registratie aan de buitengrens goed te regelen.”

Naast het opvangen van kansarme asielzoekers in detentiecentra is in het pact ook afgesproken dat alle mensen die een EU-lidstaat binnenkomen daar worden geregistreerd. Nu gebeurt dat vaak niet, waardoor asielzoekers makkelijk naar andere EU-landen kunnen doorreizen om daar asiel aan te vragen.