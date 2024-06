Vlees van afgedankte racepaarden via Nederland illegaal in snacks

Afgedankte Ierse en Britse racepaarden komen met hulp van Nederlandse paardenhandelaren illegaal in de menselijke voedselketen terecht, meldt het Nederlandse House of Animals op basis van onderzoek dat de stichting samen met het Ierse tv-programma RTÉ Investigates heeft gedaan. Paardenvlees wordt volgens de stichting veel verwerkt in snacks als bitterballen en kroketten die worden verkocht bij horecagroothandels. Mensen mogen het vlees van de racepaarden niet eten, omdat zij tijdens hun carrière mogelijk medicatie hebben gehad om blessures te behandelen.

De renpaarden die niet meer winnen of te duur zijn om te verzorgen worden onder “erbarmelijke omstandigheden” naar Nederland en België vervoerd, om ze daar een nieuwe identiteit te geven. Handelaren brengen ze vervolgens met een nieuwe chip en een vals paspoort naar slachthuizen in onder meer Spanje, Italië, Polen en het Nederlandse Kerkdriel. Zo komt het paardenvlees illegaal in de voedselketen. Volgens House of Animals wordt paardenvlees veel in snacks verwerkt.

Dat de paarden juist in Nederland een vals paspoort krijgen komt, doordat hier geen dierenarts nodig is, terwijl dit in veel andere landen wel het geval is. De chips worden op internet besteld met een Duitse code, waardoor de achtergrond van een paard nauwelijks traceerbaar is, omdat Duitsland een gesloten database heeft.

House of Animals meldt dat in 2022 een Europese voedselwaarschuwing is uitgegaan voor vlees afkomstig van de slachterij in Kerkdriel, omdat dit niet in de voedselketen terecht had mogen komen. Oprichter van de dierenstichting Karen Soeters snapt niet hoe het mogelijk is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sindsdien niet beter controleert bij dit slachthuis.

Soeters vindt het “onbestaanbaar” dat Nederland weer “een spin in het web is voor dierenleed”. House of Animals heeft een handhavingsverzoek ingediend bij NVWA voor extra toezicht op diertransporten uit Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast wil de stichting dat er onderzoek komt naar fraude met paspoorten en chips en dat de slachterij in Kerkdriel sluit. “Er ligt hier voor de toezichthouder een drievoudig mandaat: handhaving van dierenwelzijn, fraudebestrijding en de Nederlandse en Europese voedselveiligheid garanderen”, aldus Soeters.