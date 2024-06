Weinig steun voor lijsttrekkers bij Europese verkiezingen

De twintig lijsttrekkers hebben vorige week opvallend weinig stemmen gekregen bij de Europese verkiezingen. Kandidaten die lager op de lijsten stonden, kregen naar verhouding veel stemmen. Dat heeft de Verkiezingsdienst van het ANP berekend aan de hand van de officiële uitslagen van vijftien van de twintig kieskringen. De Kiesraad stelt de uitslag volgende week definitief vast.

Lijsttrekkers zijn doorgaans juist de grote stemmentrekkers. Zo was Geert Wilders koploper bij de Tweede Kamerverkiezingen in november met 91 procent van de PVV-stemmen. Vijf andere lijsttrekkers kregen 80 tot 90 procent van de stemmen van hun partij. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA kreeg toen als enige minder dan de helft van de stemmen van zijn partij. De uitzondering van toen is de norm van nu.

GroenLinks-PvdA werd vorige week de grootste bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Lijsttrekker Bas Eickhout kreeg ongeveer 53 procent van de stemmen die op zijn combinatie zijn uitgebracht. Marit Maij ontving zo’n 14 procent van de stemmen. Zij was op de derde plek de eerste vrouw op de kandidatenlijst. Ook andere vrouwen bij GroenLinks-PvdA ontvingen veel stemmen, zoals Kim van Sparrentak, Tineke Strik, Lara Wolters en Catarina Cordeiro Vieira.

De PVV werd de tweede partij. Lijsttrekker Sebastiaan Stöteler ontving zo’n 52 procent van de stemmen op die partij. Veel voorkeursstemmen gingen naar lijstduwer Geert Wilders. Hij ontving ongeveer 32 procent van de PVV-stemmen.

Ook de lijsttrekkers van VVD (Malik Azmani), D66 (Gerben-Jan Gerbrandy), Volt (Reinier van Lanschot) en SP (Gerrie Elfrink) moeten het doen met ongeveer de helft van de stemmen van hun partij. De populairste lijstaanvoerder in eigen kring is Bert-Jan Ruissen van de SGP, die 85 procent van de stemmen van zijn lijst ontving. Wybren van Haga was met 84 procent de grote stemmentrekker bij Belang van Nederland en Anja Haga met bijna 78 procent bij de ChristenUnie.

Dorien Rookmaker, lijsttrekker bij de nieuwe partij Meer Directe Democratie, is in eigen kring het minst populair. Zij werd overvleugeld door nummer twee Hester Bais. Die kreeg 54 procent van de stemmen, Rookmaker 35 procent.