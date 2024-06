Wereldhavendagen kunnen ook doorgaan zonder bijdrage Rotterdam

Mocht de gemeente Rotterdam definitief besluiten geen financiële bijdrage meer te leveren aan de Wereldhavendagen, dan komt het voortbestaan niet in gevaar. Dat zegt een woordvoerder van het jaarlijkse evenement. “De Port of Rotterdam is bereid gevonden het ontbrekende bedrag bij te passen, zodat we door kunnen blijven gaan”, aldus de zegsman. Om welk bedrag het gaat, wil hij niet zeggen.

In het conceptvoorjaarsakkoord staat dat de gemeente Rotterdam moet bezuinigen en de bijdrage aan een aantal grote, beeldbepalende evenementen, zoals het Nationaal Vuurwerk, de Taptoe en de Wereldhavendagen wil terugschroeven. “We zijn uiteraard teleurgesteld over deze beslissing en hopen dat de gemeente deze beslissing in de toekomst heroverweegt”, aldus de woordvoerder.

De Wereldhavendagen worden elk jaar begin september gehouden in de wateren van de Nieuwe Maas nabij de Erasmusbrug. Het evenement trekt doorgaans tussen 350.000 en 400.000 bezoekers naar Rotterdam.