Woningbouwers: minister Keijzer juiste persoon voor huizenmarkt

Woningbouwers zijn ervan overtuigd dat Mona Keijzer als nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de juiste persoon is om de problemen op de krappe woningmarkt aan te pakken. “Wij zijn verheugd om te zien dat een ervaren en gedreven professional deze belangrijke portefeuille gaat vervullen”, zegt branchevereniging WoningBouwersNL.

BBB maakte donderdag de nieuwe ministers en staatssecretarissen van de partij bekend. WoningbouwersNL is “verheugd” met Keijzer als woonminister. “Haar kennis en inzicht in de complexe juridische en bestuurlijke aspecten van ruimtelijke ordening uitte zich al tijdens de campagne met duidelijke stellingen ten aanzien van het woningbouwdossier. Zo zei Keijzer vorig jaar in Nieuwspoort al dat twee derde betaalbaar bouwen wat haar betreft ‘geen dogma’ hoeft te zijn. Een duidelijke koers is noodzakelijk om de huidige woningnood aan te pakken en toekomstbestendige oplossingen te realiseren.”