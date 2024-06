Woonbond wil dat Keijzer zich inzet voor lagere huren

Mona Keijzer moet als aanstaande minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hard aan het werk om voor lagere huurprijzen te zorgen en meer sociale huurwoningen te bouwen. Dat verklaart de Woonbond naar aanleiding van de beoogde benoeming van de BBB-politica.

De belangenbehartiger voor huurders vindt dat investeringen in de verduurzaming en bouw van sociale huurwoningen niet alleen bekostigd moeten worden met huuropbrengsten. “Gelukkig heeft de partij van Keijzer in haar programma staan dat de corporatiesector extra ondersteuning krijgt voor nieuwbouw en dat de verduurzaming van sociale huurwoningen versneld moet worden. We zijn razend benieuwd hoe Keijzer dat uit gaat voeren”, zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels.

Hij is tegelijkertijd kritisch op een eerdere opmerking van Keijzer, die zei dat de eis van dat twee derde van de nieuwbouw in het betaalbare segment moet verrijzen geen dogma moet zijn. “Ik neem aan dat ze zich houdt aan het hoofdlijnenakkoord en haar eigen partijprogramma, waar die betaalbaarheidseis duidelijk in staat”, zegt Winkels over die uitlating.