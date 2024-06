Advocaat van Ali B: verhaal Ellen ten Damme strijdig met waarheid

De advocaat van Ali B heeft vrijdag bij aanvang van zijn pleidooi de verklaring die Ellen ten Damme heeft afgelegd bij de politie in twijfel getrokken. “De verklaringen van Ellen ten Damme zijn in strijd met de waarheid”, zei advocaat Bart Swier.

Ellen ten Damme bij de politie verklaarde in april 2014 te zijn verkracht door Ali B in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes. Dit deed ze naar eigen zeggen om andere vermeende slachtoffers te steunen.

Swier noemde het proces “een strafzaak die in de media is begonnen”, doelend op de uitzending van BOOS, die seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland heeft blootgelegd. “Misstanden bij The Voice of Holland verdienen aandacht in de media, maar voor de waarheidsvinding is het programma BOOS funest gebleken”, zei Swier. Volgens hem zijn vrouwen die later aangifte deden, beïnvloed door de uitzending.