Beoogd staatssecretaris Jansen legt taken in Flevoland direct neer

Beoogd staatssecretaris Chris Jansen van de PVV legt per direct zijn taken neer als gedeputeerde in de provincie Flevoland. Hij doet dat om zich voor te bereiden op zijn nieuwe rol. Gedeputeerde Jan de Reus (VVD) neemt de taken van Jansen voorlopig over, meldt de provincie.

Vrijdag werd bekend dat formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof vanaf maandag gesprekken hebben met de personen die in het nieuwe kabinet minister of staatssecretaris worden. Chris Jansen staat op die lijst als beoogd staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu. Voormalig Tweede Kamerlid Jansen heeft in Flevoland onder meer economie, onderwijs en arbeidsmarkt in zijn portefeuille.

Het bestuur van de provincie Flevoland feliciteert Jansen met zijn nieuwe functie. “We zien Chris Jansen met spijt vertrekken als bestuurder van onze provincie, maar natuurlijk zijn we ook trots dat een lid van ons college deze stap mag maken. We wensen Chris veel succes toe”, aldus Arjen Gerritsen, commissaris van de Koning.