Celstraf Frenna was koning onbekend: onacceptabel, maar gestraft

Koning Willem-Alexander wist voor de vierdaagse reis naar de Verenigde Staten niet dat rapper Frenna, met wie het koningspaar een hiphopstudio in Atlanta bezocht, in 2016 is veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje. Dat zei de koning tijdens het afsluitende persgesprek aan het einde van de reis. “Maar dat gezegd hebbende: Iedereen in Nederland die veroordeeld is en zijn straf heeft uitgezeten verdient een tweede kans. Zo werkt ons rechtssysteem”, zei Willem-Alexander.

In 2016 werd Frenna samen met rappers KM en Priceless in Suriname gearresteerd voor seks met een minderjarig meisje en het delen van een video daarvan online. KM werd eerder vrijgelaten omdat hij relatief jong was. Frenna was toen 24 jaar. Hij en Priceless kregen een gevangenisstraf opgelegd, maar ze hoefden die niet uit te zitten omdat hun voorarrest al langer had geduurd dan de volledige straf.

Frenna bezocht maandag samen met het koningspaar een gerenommeerde hiphopstudio in Atlanta, wat ook wel “het Mekka van de hiphop” wordt genoemd. Daar sprak de rapper met Willem-Alexander en Máxima over de hiphopcultuur.

“Dit gedrag dat hij vertoond heeft, dat is niet acceptabel. Dat moeten we ook niet accepteren”, zei de koning over de arrestatie van Frenna. “Maar hij heeft berouw getoond, hij heeft zijn straf uitgezeten en hij verdient een tweede kans.” Koningin Máxima beaamde de woorden van haar man. “Hij heeft zijn straf uitgezeten, hij heeft ervan geleerd”, zei ze.

Op de vraag of Frenna “gecanceld moet worden”, zei de koning resoluut: “Cancelcultuur, daar doen wij niet aan.”