De Jonge: AIVD vond nadelige info voor veiligheid over Markuszower

Dat formateur Richard van Zwol informatie kreeg van de veiligheidsdiensten over PVV’er Gidi Markuszower betekent dat er over hem “nadelige gegevens gevonden zijn met oog op de nationale veiligheid”. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken), als minister verantwoordelijk voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Door het onderzoek van de veiligheidsdiensten “is voorkomen dat iemand die kennelijk wordt gezien als een risico voor de integriteit van het landsbestuur” bewindspersoon is geworden.

PVV-leider Geert Wilders trok de kandidatuur van Markuszower als minister in na de screening van de AIVD. Markuszower is al jarenlang Kamerlid en zou minister van Asiel en Migratie worden. Na het onderzoek is zijn kandidatuur ingetrokken. “Het systeem heeft dus gefunctioneerd”, is de conclusie van De Jonge. Omdat de naam van Markuszower wel al expliciet rondging, is het “voor de persoon in kwestie altijd beschadigend”. Deze zaak is wat dat betreft bijzonder omdat Markuszower “eigenlijk al in alle kranten stond”, en daarna pas is gescreend.

De AIVD kan alleen aangeven dat er sprake is van “negatieve bevindingen” in de zogenoemde naslag, aldus De Jonge. De veiligheidsdienst richt zich voornamelijk op de vraag of “staatsgeheime informatie bij kandidaat-bewindspersonen in goede handen is”, legt de minister uit. “En vervolgens is het aan de formateur om daar in overleg met de fractievoorzitter die de betreffende kandidaat heeft voorgedragen, conclusies aan te verbinden.”