Drukte bij autobedrijven na storing bij RDW

Autobedrijven hebben het vrijdag heel druk door de storing donderdag bij de RDW. Een woordvoerder van de Nederlandse autobrancheorganisatie BOVAG bevestigt berichtgeving hierover van NU.nl. Volgens de zegsman, die stelt dat chaos het codewoord is, hebben autobedrijven het vrijdag driemaal zo druk.

Door de storing was het een tijd niet mogelijk auto’s of andere voertuigen met een kenteken op een nieuwe naam te zetten. Ook konden apk-gekeurde auto’s niet worden afgemeld. De BOVAG-woordvoerder zegt dat auto’s die op naam moeten worden gezet en moeten worden opgehaald door de nieuwe eigenaar, op een rijtje staan in de garage bij dealers. “Normaal is er een hele strakke planning, maar als auto’s niet kunnen worden gekeurd of opgehaald, staat het simpelweg vol.”

Voor auto’s die donderdag zijn gekeurd door een keurmeester die vrijdag vrij is, geldt daarnaast dat die auto’s officieel opnieuw moeten worden gekeurd. Iedere auto die voor de apk wordt gekeurd, moet worden afgemeld bij de RDW. Donderdag zijn volgens de zegsman 30.000 afmeldingen geweest voor de apk. Normaal zijn dat er 6000 meer. “Dat moet de komende dagen worden ingehaald, gemixt met het gewone geplande werk.”

Autobedrijven hadden het al druk, en vrijdag is volgens de woordvoerder daarbij altijd een hele drukke dag, omdat mensen voor het weekend een auto willen hebben. Op sommige plekken springen mensen in die eigenlijk vrij zouden zijn. “Bedrijven zetten een extra tandje bij, er wordt zo hard mogelijk gewerkt om het werk in te halen, maar mogelijk moeten er wat dingen uitgesteld worden of moeten mensen die bijvoorbeeld vandaag een afspraak hebben iets langer wachten.”