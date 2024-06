Formerende partijen komen bijeen voor spoedoverleg

De leiders van de PVV, VVD, NSC en BBB komen vrijdagmiddag bijeen voor spoedoverleg, meldden ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Het onverwachtse overleg is nodig omdat VVD-leider Dilan Yeşilgöz eerder op de dag scherpe kritiek uitte op de voordracht van PVV’er Marjolein Faber tot beoogd minister van Asiel en Migratie.

Een dag eerder moest PVV-leider Geert Wilders de voordracht van Gidi Markuszower voor die post intrekken omdat die niet door de screening van de AIVD was gekomen. Volgens sommige media was Wilders eerder gewaarschuwd door andere coalitieleiders over de benoeming van Markuszower.