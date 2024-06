In 2023 kwam 17 procent minder migranten naar Nederland

In 2023 kwamen ruim 330.000 migranten naar Nederland. Dat is een daling van 17 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Net zoals andere jaren kwamen de meeste mensen naar Nederland voor werk, studie of liefde. Een relatief klein aandeel kwam voor asiel, meldt het demissionaire kabinet in de Staat van Migratie, dat vrijdag naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd.

Van een daling van het aantal asielzoekers in Europa en in Nederland is nog geen sprake. In 2023 deden ruim 38.000 asielzoekers een eerste aanvraag. Dat is een stijging van 8 procent.