Jetten (D66): bizar dat Markuszower überhaupt is voorgedragen

Wat D66-leider Rob Jetten betreft is het “bizar dat deze man überhaupt is voorgedragen”. Dat zegt de partijleider over de ingetrokken kandidatuur van Gidi Markuszower als migratieminister en vicepremier namens de PVV in het nieuwe kabinet. Dat gebeurde na onderzoek van de veiligheidsdiensten, maar ook op basis van zijn uitlatingen als parlementariër had de PVV’er nooit kans mogen maken, vindt Jetten.

Hij houdt ook vooral de partijleiders van VVD en NSC verantwoordelijk. “Wat ik het meest zorgelijk vind, is dat Yeşilgöz en Omtzigt accepteren dat er nu meerdere mensen worden voorgedragen voor een ministerspost terwijl ze absoluut niet voldoen aan de hoge integriteitseisen die ze zelf in hun basislijn hebben afgesproken.” Op welke andere kandidaat-ministers Jetten doelt, wordt vooralsnog niet duidelijk.

Vooralsnog blijft Markuszower aan als Kamerlid. Ook daar zet Jetten zijn vraagtekens bij. Tweede Kamerlid is het hoogste ambt, benadrukt hij. Als er zorgen zijn over een mogelijk ministerschap “dan neem ik aan dat diezelfde vragen ook spelen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer”. Toch wil hij “niet te veel drempels” opwerpen, omdat het een groot goed is dat mensen volksvertegenwoordiger kunnen worden als ze genoeg stemmen krijgen.

Maar als iemand beïnvloedbaar blijkt, “dan moet je daar tegen kunnen optreden”, vindt Jetten. Ook bij volksvertegenwoordigers.