MiGreat over Faber: plannen belangrijker dan de poppetjes

Hulporganisatie MiGreat maakt zich meer zorgen over de plannen die het kabinet heeft rondom het asielbeleid, dan over de minister die deze plannen moet gaan uitvoeren. “Het probleem is groter dan iemand die ooit bepaalde uitspraken heeft gedaan”, zegt een woordvoerster in een reactie op de voordracht van Marjolein Faber als nieuwe minister van Asiel en Migratie.

Faber is door de PVV naar voren geschoven als kandidaat-minister, nadat de kandidatuur van Gidi Markuszower was ingetrokken. Dit gebeurde vanwege het onderzoek van de veiligheidsdienst AIVD naar hem.

“Faber zit al jaren bij de PVV en is overtuigd anti-migratie. Zij gaat alles op alles zetten om migranten uit te zetten”, zegt de woordvoerster van MiGreat. Maar, zo zegt ze, de plannen zijn in de politiek belangrijker dan de mensen. “Het gaat nu heel erg om de poppetjes, terwijl dat niet zo relevant is. Dat de asielplannen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben, is zorgwekkender dan wie de minister wordt.”

VluchtelingenWerk zegt niet vooruit te willen lopen op de voordracht van Faber. “We vinden doorgaans alleen iets van beleid van bewindslieden. Wat dat wordt moet natuurlijk nog blijken”, laat een woordvoerder weten.

Faber verzette zich in het verleden tegen immigratie en asielzoekerscentra. Ook kwam ze de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak. Zo twitterde ze in 2019 dat de dader van een steekpartij in Groningen “volgens betrouwbare bron” een Noord-Afrikaans uiterlijk had, terwijl dat niet overeenkwam met getuigenverklaringen. Ze hield vol dat haar tweet klopte.

Vrijdag uitte VVD-leider Dilan Yeşilgöz haar twijfels over Faber, die volgens haar “niet onomstreden” is. Het zou gaan om eerder gedane uitspraken en haar toon in debatten.