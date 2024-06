Nederlanders gewaarschuwd voor vertraging aan Duitse grens om EK

In Duitsland gaat het EK voetbal van start en dat gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Zo wordt gecontroleerd aan de grenzen om te voorkomen dat supporters die bekendstaan als gewelddadig het land binnenkomen. Rijkswaterstaat heeft Nederlanders die naar Duitsland gaan geadviseerd tijdig te vertrekken, omdat het flink drukker kan zijn bij grensovergangen.

Het EK begint vrijdag met een wedstrijd tussen gastland Duitsland en Schotland. Nederland komt komende zondag voor het eerst in actie. Dan speelt Oranje in Hamburg tegen Polen. De Duitse autoriteiten hebben zich voorbereid op calamiteiten die het kampioenschap kunnen verstoren: van cyberaanvallen tot desinformatiecampagnes, terreurdreigingen, noodweer en hittegolven.

Dat kunnen supporters aan de grens al merken. Duitsland behoort net als Nederland tot de Schengenzone en dat betekent dat normaliter geen grenscontroles plaatsvinden. Vanwege het EK kreeg de politie toestemming om tijdelijk controles uit te voeren bij alle landsgrenzen. Duitsland krijgt hulp van de Europese dienst voor grensbewaking, Frontex. Die stuurt tientallen medewerkers uit heel Europa naar Duitse luchthavens.

Ook andere Europese landen assisteren de Duitsers. In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt daarom tijdens het kampioenschap een Internationaal Politieco√∂rdinatiecentrum (IPCC) geopend. Ook zijn honderden buitenlandse politiemensen actief op Duits grondgebied. Die gaan bijvoorbeeld patrouilleren met Duitse collega’s in steden waar wordt gevoetbald of helpen bij controles in treinen.