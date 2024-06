Nog eens 10 miljoen voor Nederlandse taallessen Oekraïners

Het kabinet steekt nog eens 10 miljoen euro in taalles voor Oekraïense vluchtelingen. De afgelopen tijd werd er al 17 miljoen voor opzijgezet. Met het geld kunnen gemeenten de Oekraïners ook volgend jaar “op een laagdrempelige manier blijven ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal”.

Het taalonderwijs loopt via de gemeenten, die dus financieel worden gesteund door het kabinet. De lessen moeten Oekraïners helpen “passend werk te vinden waarvoor zij in Oekraïne zijn opgeleid”, maar ook om het contact met buren en collega’s makkelijker te maken.

“Veel Oekraïners hebben ondanks de zware omstandigheden in Oekraïne hier in Nederland hun leven opgepakt en werk gevonden. Dat is een buitengewone prestatie”, aldus demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). “We zien nu dat bij Oekraïners de behoefte groeit om werk te vinden op hun eigen niveau en het goed leren van de Nederlandse taal helpt daarbij.”

Later deze maand komt er een officieel besluit vanuit Brussel over de beschermings- en opvangrichtlijn voor Oekraïners. Het kabinet kijkt naar eigen zeggen “alvast vooruit” met maatregelen om Oekraïners te helpen. De taallessen maken daar onderdeel van uit.