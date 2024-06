OM eist drie jaar cel in zedenzaak tegen Ali B

In de zedenzaak tegen Ali B heeft het Openbaar Ministerie vrijdag een celstraf van drie jaar tegen de rapper geëist. De 42-jarige artiest wordt verdacht van vier zedenfeiten met drie vrouwen, onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme.

Volgens het OM is de rapper schuldig aan twee verkrachtingen en twee aanrandingen. “Uit het dossier komt het beeld naar voren van een dominant en manipulatief persoon, die geen nee accepteert”, zei de aanklaagster in de rechtbank in Haarlem.

“Er is geen enkele sprake van wroeging. Hij is alleen maar bezig met zijn eigen hachje te redden.”

De voormalige kandidaat van The Voice of Holland Jill Helena deed aangifte van aanranding in mei 2018. Ze zou in de auto zijn meegenomen naar een afgelegen bospad, waar ze de rapper volgens de aanklacht moest aftrekken.

De tweede aangifte is afkomstig van een vrouw die zegt in augustus 2018 door Ali B te zijn verkracht en aangerand tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Het OM presenteerde donderdag een belangrijke getuige, die het slachtoffer bij een bushalte in Heiloo vond en haar hoorde vertellen dat ze verkracht was in een huis waar Ali B was.

Tot slot heeft Ellen ten Damme bij de politie verklaard in april 2014 verkracht te zijn door Ali B in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan.

Ali B ontkent alle beschuldigingen. Eerder deze week erkende hij te hebben geflirt en gezoend met Ellen ten Damme, maar noemde hij de vermeende verkrachting verzonnen en onwerkelijk.