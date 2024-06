OM: enige wat Jill Helena wil is dat Ali B zijn misstap erkent

Het Openbaar Ministerie zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan de verklaringen van zangeres Jill Helena, die aangifte van aanranding deed tegen rapper Ali B. Dit zou zijn gebeurd in mei 2018 op een bospad in Amsterdam na een verjaardagsfeest bij de dochter van Frank de Boer in Monnickendam, waar ze samen optraden.

Het OM noemt de aangifte van de voormalige kandidaat van The Voice of Holland betrouwbaar. Ze heeft volgens de officier van justitie “geen alternatief motief” voor het doen van aangifte tegen de rapper, met wie ze na de finale van de tv-show contact hield en korte tijd een seksuele relatie onderhield. “Ze ondervindt veel hinder van berichten op sociale media en van mannen die haar benaderen. Het enige wat ze wil is dat hij zijn misstappen erkent”, zei de aanklaagster.

Jill Helena zou hebben aangegeven in de auto geen seks te willen hebben. Ali B zou bij haar tot tweemaal toe hebben aangedrongen hem te helpen bij het masturberen.

Het Openbaar Ministerie twijfelt evenmin aan de verklaringen van Ellen ten Damme. Zij heeft kort na de BOOS-aflevering in 2022 bij de politie verklaard in april 2014 verkracht te zijn door Ali B in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan.

“Hij komt in haar slaapkamer, sluit de deur en heeft zijn broek al naar beneden gedaan. Hij bespringt haar vrijwel direct. Ze is totaal perplex”, zei de officier van justitie. Er zou een worsteling zijn ontstaan. “Ze probeert hem met kracht van zich af te duwen. Hij blijft maar aandringen. De volgende dag voelde ze zich smerig en durfde het ook aan niemand te vertellen. Ze was in de war.”