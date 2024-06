OM: vier feiten in zedenzaak Ali B wettig en overtuigend bewezen

Het Openbaar Ministerie zegt wettig en overtuigend bewijs te hebben voor de vier feiten waarvoor Ali B terechtstaat. Dat zei de officier van justitie vrijdag bij aanvang van zijn betoog, waarmee de derde zittingsdag in de rechtbank in Haarlem begon.

De 42-jarige rapper wordt verdacht van vier zedenfeiten met drie vrouwen. Het gaat om twee verkrachtingen en twee aanrandingen. De slachtoffers zijn Ellen ten Damme en zangeres Jill Helena, finalist van The Voice of Holland in 2013.

Het derde slachtoffer in de zedenzaak is een anonieme vrouw, die aangifte deed van aanranding en verkrachting tijdens een schrijverskamp in Heiloo in augustus 2018. In die zaak presenteerde het Openbaar Ministerie donderdag een belangrijke getuige, die het slachtoffer bij een bushalte in Heiloo vond en haar hoorde vertellen dat ze verkracht was in een huis waar Ali B was.