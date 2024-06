Partijleiders verlaten crisisoverleg formatie zwijgend

De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB hebben het crisisoverleg over de formatie vrijdagmiddag verlaten zonder veel te zeggen. PVV-leider Geert Wilders zei dat formateur Richard van Zwol later het woord zou voeren. Die riep de leiders bijeen om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen, zei hij eerder. Volgens een betrokkene is het overleg met een sisser afgelopen, zonder verder toelichting te geven.

Het spoedoverleg was nodig omdat er vanuit de VVD in het openbaar kritiek was op de benoeming van PVV’er Marjolein Faber tot minister van Asiel en Migratie. Dat is zeer ongebruikelijk. Faber is “geen onomstreden kandidaat”, zei Dilan Yeşilgöz (VVD). Faber is de beoogd opvolger van Gidi Markuszower die niet door de screening kwam.