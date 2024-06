Rechtbank doet op 12 juli uitspraak in zedenzaak Ali B

De rechtbank doet op 12 juli uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B. De rechters willen de tijd nemen om te komen tot een vonnis, liet de voorzitter vrijdagavond aan het einde van een lange zittingsdag weten.

In de rechtbank in Haarlem stond de rapper drie dagen lang terecht voor vier zedenfeiten met drie vrouwen, onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme.

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag een celstraf van drie jaar tegen de rapper. Daarna hielden de advocaten hun pleidooi. Het lukte de partijen donderdag niet om de zedenzaak af te ronden, waarop de rechtbank besloot om de zaak met een dag te verlengen. De derde zittingsdag was om 19.00 uur afgelopen.