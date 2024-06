Van Zwol roept partijleiders bijeen: neuzen moeten zelfde kant op

De leiders van de formerende partijen en beoogd premier Dick Schoof komen vrijdag bijeen op verzoek van formateur Richard van Zwol. Hij wil fysiek om tafel zitten om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, aldus Van Zwol. Tussen de partijen is gedoe ontstaan over de teruggetrokken ministerskandidaat van de PVV en diens beoogde vervanger.

Vrijdagochtend uitte VVD-leider Dilan Yeşilgöz kritiek op de beoogde PVV-minister van Migratie, Marjolein Faber. Zij is naar voren geschoven nadat de PVV de kandidatuur van Gidi Markuszower had ingetrokken als gevolg van diens screening door de veiligheidsdiensten. Maar ook Faber is “niet onomstreden”, zei Yeşilgöz voor aanvang van de ministerraad tegenover de pers.

Het is uiterst opmerkelijk dat een leider van een beoogde coalitiepartij nog voor de beëdiging kritiek uit op een beoogde minister. Het crisisoverleg is er volgens Van Zwol onder meer gekomen “omdat er via openbare statements – via X, bij de camera – opmerkingen over worden gemaakt”. Van Zwol: “Dat is zenden, en dat is niet praten met elkaar. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid of we ook het laatste onderdeel van de personele puzzel op een goede manier kunnen afronden.”

Er zijn vrijdagochtend veel telefoontjes gepleegd, liet de formateur doorschemeren. “Maar dat is bilateraal.” Het is goed om elkaar allemaal even live te spreken, denkt hij. “Ze kunnen me blijkbaar nog even niet missen.”

Van Zwol deed ook een oproep om de medemenselijkheid niet uit het oog te verliezen. Volgens hem zijn ook familieleden van mensen van wie de namen rondgingen gebeld om de kandidatuur bevestigd te krijgen.

Hij benadrukt tot slot dat ook de gesprekken die hij samen met Schoof voert met alle kandidaten van groot belang zullen zijn. Dat zijn “serieuze gesprekken waarin we op aspecten van het functioneren (…) dingen afgesproken worden waaraan men gehouden wordt”.