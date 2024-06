Vijlbrief legt aflossen ereschuld aan Groningen vast in wet

Het kabinet legt de afspraken die het heeft gemaakt om de ereschuld aan het aardbevingsgebied in Groningen af te lossen vast in de wet. Dat meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Groningen) vrijdag na de ministerraad. Belangrijk is vooral dat wordt vastgelegd dat er “zolang als nodig” genoeg geld is om de schade ruimhartig te vergoeden en huizen veiliger te maken.

Het gaat specifiek om de maatregelen die het kabinet heeft genomen in reactie op het snoeiharde parlementaire enquêterapport naar de decennia aan gaswinning in Groningen. De Groningers werden ondergeschikt gemaakt aan de gaswinning waar de Nederlandse economie en overheidsfinanciën veelvuldig van profiteerden.

In reactie daarop is afgesproken dat schades tot 60.000 euro worden vergoed zonder onderzoek naar de oorzaak. Ook heeft het kabinet toegezegd de komende 30 jaar 250 miljoen euro te investeren in het gebied. Het kabinet zal zich tot slot moeten verantwoorden tegenover beide Kamers. De maatregelen treffen ook het bevingsgebied in Noord-Drenthe.

Het demissionaire kabinet, dat over enkele weken wordt vervangen, heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat dit alles vastlegt. Het plan wordt online ter consultatie voorgelegd. Belanghebbenden kunnen dan kritiek leveren of suggesties doen.