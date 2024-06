XR betwijfelt onpartijdigheid burgemeester Halsema door gift ING

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) trekt de neutraliteit van burgemeester Femke Halsema in twijfel door de schenking van 5500 zonnepanelen aan de gemeente Amsterdam door ING samen met vastgoedbedrijf Kroonenberg Groep. Volgens XR wekt de schenking “de schijn van partijdigheid” bij de afwegingen van de burgemeester “bij de XR-demonstraties tegen ING”. ING en het vastgoedbedrijf schonken donderdag de zonnepanelen ter gelegenheid van het aankomende 750-jarig bestaan van de hoofdstad in 2025.

De actiegroep demonstreerde afgelopen jaar meerdere keren op de A10 ter hoogte van het voormalige ING-gebouw op de Zuidas, waarvan de laatste demonstratie op Koningsdag was. Doordat de demonstranten de snelweg blokkeerden, werden honderden van hen opgepakt. De actiegroep wil dat ING onmiddellijk stopt met het financieren van de fossiele industrie.

“Het schenken van zonnepanelen door ING lijkt een beloning voor de overdreven politie-inzet en de onrechtmatige handelwijze van de Amsterdamse burgemeester. Ook lijkt het een manier om toekomstige beslissingen over blokkades van de A10 en andere vreedzame protesten tegen de fossiele financiering door ING te beïnvloeden”, aldus XR. De actiegroep vindt dat de burgemeester de zonnepanelen “gretig” heeft aangenomen. Daardoor kan ze een volgende XR-demonstratie “niet meer onbevangen beoordelen”.

“Het demonstratierecht is een grondrecht. Dat beschermen en faciliteren we als gemeente altijd zoveel mogelijk, ongeacht de inhoud. Afgelopen jaar ging dat om meer dan 1600 demonstraties”, aldus een woordvoerder van de burgemeester. “De burgemeester gaat uit van de Wet openbare manifestaties en oordeelt daarbij nooit over de inhoudelijke insteek van een demonstratie, dat mag zij ook niet.”