Yeşilgöz: ook zorgen om ‘niet onomstreden’ PVV-kandidaat Faber

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft ook twijfels bij de nieuwe kandidaat-minister Marjolein Faber die de PVV naar voren heeft geschoven. Faber is “niet onomstreden”, aldus Yeşilgöz. Die zorgen heeft ze bij partijleider Geert Wilders en de formateur neergelegd zegt ze vrijdag voor de ministerraad.

Faber is de nieuwe kandidaat voor de nieuwe post van minister van Asiel en Migratie nadat de kandidatuur van Gidi Markuszower was ingetrokken. Dit gebeurde vanwege het onderzoek van de veiligheidsdienst naar hem.

Donderdag kreeg Yeşilgöz kort van Wilders te horen dat Markuszower om de inhoud van het AIVD-onderzoek naar hem geen kandidaat-minister meer was. Wat daarin precies naar boven is gekomen, is niet bekend. Wel is bekend dat de AIVD hem jaren geleden als “integriteitsrisico” bestempelde. Wilders haalde Markuszower toen van de kieslijst. Later werd de trouwe PVV’er desondanks Eerste Kamerlid en vervolgens Tweede Kamerlid. Kamerlid Markuszower is ook ooit opgepakt voor verboden wapenbezit.

Welke uitspraken van Faber precies tot zorgen hebben geleid bij Yeşilgöz wil de VVD’er niet zeggen. Faber kwam de afgelopen jaren enige keren in het nieuws. In 2019 twitterde ze dat de dader van een steekpartij in Groningen ‘volgens betrouwbare bron’ een Noord-Afrikaans uiterlijk en een aversie tegen bier had. Dat kwam totaal niet overeen met getuigenverklaringen. Faber, toen Eerste Kamerlid, hield vol dat haar tweet klopte.

In 2015 kwam ze in opspraak toen naar buiten kwam dat ze met PVV-fractiegeld het bedrijfje van haar zoon had betaald voor het beheer van de website van de PVV Gelderland. Later bleek Fabers zoon ook de website voor de PVV-fractie in de Eerste Kamer te hebben gemaakt. De kwestie had uiteindelijk geen politieke gevolgen voor haar.