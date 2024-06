Extra drukte door EK-controles bij grens met Duitsland

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten die op weg zijn naar Duitsland voor extra drukte en vertraging door controles bij de grens. Vanwege het EK voetbal heeft Duitsland opnieuw grenscontroles ingesteld. Veel Nederlanders zijn zaterdag onderweg naar Hamburg, waar Oranje zondag de eerste wedstrijd van het toernooi speelt tegen Polen.

Op de A1 bij Bad Bentheim zorgt de controle voor een kleine vertraging bij de grens. Ook is er vertraging op de A12 en de A76. Zo’n half uur, aldus de ANWB.

“Sinds 7 juni controleren we al extra bij de grens, maar dat waren mobiele controles”, zegt een woordvoerder van de Duitse politie. “Vanaf zaterdag doen we ook deze vaste controle.” Het verkeer dat via de A1 Duitsland inrijdt wordt bij Bad Bentheim van de weg geleid naar een parkeerplaats. Daar worden auto’s geselecteerd voor controle door Duitse agenten. De Nederlandse marechaussee assisteert hierbij.

De meeste automobilisten zijn vroeg vertrokken, sommigen hebben hun auto’s versierd met een oranje vlag op de motorkap of vlaggetjes. Af en toe klinkt het geluid van een vuvuzela. Een touringcar uit Volendam mag na een korte controle weer doorrijden. Ook een busje met daarin een groep mannen uit Ewijk, mag na een korte controle weer door. Bij sommigen wordt in de achterbak gekeken, anderen mogen na een kort gesprek en een blik in hun paspoort weer de weg op

De controle bij Bad Bentheim had even voor het middaguur nog niet veel opgeleverd, aldus de woordvoerder. Een persoon is aangehouden. “Maar dat had niks met voetbal te maken.” Ook zijn vijftig fakkels in beslag genomen. Verder zorgen de mensen die gecontroleerd worden niet voor problemen, zegt de woordvoerder. “De sfeer is goed, Nederlanders zijn natuurlijk ook nette mensen.”