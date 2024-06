Honderden deelnemers aan protestmars in Dordrecht tegen Chemours

In Dordrecht hebben enkele honderden mensen meegedaan aan een protestmars tegen Chemours. Ze willen dat de chemische fabriek, gelegen langs de rivier de Beneden-Merwede, stopt met de uitstoot van PFAS. Ze liepen vanuit het Oranjepark in Dordrecht via de wijk De Staart naar de Baanhoekweg waar Chemours is gevestigd.

De actievoerders, onder wie enkele landelijke en regionale politici, riepen leuzen als ‘Wat willen wij? PFAS-vrij!’ en ‘Nul uit de pijp’. Ze hadden tal van spandoeken bij zich. Voor de poort van de Chemours-fabriek lag een groot doek met de tekst ‘Wij willen schone lucht’.

“Chemours doet er alles aan om zoveel mogelijk geld te verdienen ten koste van alles”, aldus de organisatie van de protestmars. “Gezondheid speelt daarbij geen enkele rol. En ze halen alles uit de kast: overheden niet transparant informeren, geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun handelen.”