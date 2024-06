Luchthavens kunnen volgens minister zonder natuurvergunning

Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hebben toch geen natuurvergunning nodig, volgens demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Ze heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat ze de twee luchthavens wel een bovengrens oplegt voor de stikstofuitstoot van het vliegverkeer. Die grens staat gelijk aan de bestaande uitstoot die de vliegvelden hebben berekend.

“Daarmee wordt voorkomen dat in de toekomst meer stikstof wordt uitgestoten”, schrijft Van der Wal. Ze neemt maandag het formele besluit hierover. Dat wordt dan in de Staatscourant gepubliceerd.

Over de impact van de vliegvelden op beschermde natuurgebieden en de weigering van de minister om daar tegen op te treden, lopen al jaren juridische procedures. Onder meer milieuorganisatie MOB vindt dat de vliegvelden fors moeten inkrimpen en probeert dat via de rechter af te dwingen. Die juridische strijd is nog niet afgelopen na dit besluit van Van der Wal.

In haar brief legt de vertrekkende minister uit dat de aanvragen die beide luchthavens hebben ingediend, gelijkstaan aan de “bestaande rechten” die ze al jaren hebben en onherroepelijk zouden zijn. Daarom is volgens haar “geen sprake van een vergunningplicht”.

De luchthavens krijgen dus wel een bindende stikstofnorm opgelegd. Ze zijn verplicht om daar ieder jaar over te rapporteren.