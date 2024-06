Media: vermiste Nederlander dood gevonden in Grieks ravijn

De Nederlandse toerist die sinds zondag vermist was op het Griekse eiland Samos, is dood aangetroffen in een ravijn. Dat meldt de Griekse publieke omroep ERT. Het lichaam werd met een drone gelokaliseerd door medewerkers van de hulpdiensten van het eiland.

De Nederlander was sinds zondag vermist. Hij ging daar wandelen in de buurt van Marathokampos, in het zuidwesten. Er werd onder meer gezocht met een helikopter, een reddingshond en een drone. De zoekactie werd donderdag stopgezet, maar zaterdag weer hervat nadat er een tip was binnengekomen.

Volgens ERT is het lichaam van de man aangetroffen op 300 meter van de plek waar hij voor het laatst was gezien.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de vondst van het lichaam niet bevestigen. Het ministerie verleent consulaire bijstand.