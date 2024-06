Nederlandse en Poolse fans vieren feest in rosse buurt Hamburg

Enkele duizenden Nederlandse en Poolse supporters vieren zaterdag samen feest op de Reeperbahn, in de rosse buurt van Hamburg. Oranje speelt zondagmiddag de eerste wedstrijd van het EK in Duitsland tegen de Polen.

De stad verwacht zo’n 40.000 Nederlandse fans voor de wedstrijd. Hoeveel er op dit moment in de stad zijn, kon een woordvoerder van de KNVB niet zeggen. “15.000 komen er sowieso, want zoveel kaarten zijn er verkocht.”

De cafés zijn afgeladen met voetbalsupporters die een wedstrijd volgen, ook op straat wordt feest gevierd. Poolse en Nederlandse fans zingen door elkaar heen. Voetbalklassiekers als ‘Viva Hollandia’, maar ook ‘Wie niet springt die is een Pool’. De Poolse fans proberen op hun beurt de Nederlanders te overstemmen. Af en toe wordt een fakkel met oranje rook afgestoken.

De sfeer is gemoedelijk, het bier vloeit rijkelijk. De Duitse politie houdt toezicht, maar hoeft niet in te grijpen. Ook Nederlandse agenten houden een extra oogje in het zeil. Zij doen dat op verzoek van Duitsland.

Een groot deel van de fans draagt oranje, vooral het EK-shirt van 1988 is populair. In dat jaar won het Nederlands elftal de Europese titel, ook in Duitsland. Memphis Depay lijkt een trend gezet te hebben met zijn zweetband. Het accessoire wordt ook op de Reeperbahn veel gedragen.

De fans zijn aangewezen op locaties zoals de Reeperbahn, nu het evenemententerrein dat speciaal was ingericht voor de voetbalfans zaterdag onverwachts moest sluiten, nadat een windhoos hekken omver had geblazen. Aan het begin van de avond werden die gerepareerd. Het is de bedoeling dat het terrein zondag om 08.30 uur de deuren weer opent.