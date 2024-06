NS verwacht verbetering door nieuwe treinen Amsterdam-Frankfurt

Reizigers tussen Amsterdam en Frankfurt reizen vanaf deze zaterdag met nieuwe ICE-treinen. De snelle treinen van Deutsche Bahn (DB) lijken aan de buitenkant sterk op hun voorganger: ze zijn wit met een rode streep en hebben een gestroomlijnde neus. Toch zijn ze volgens de NS, die de dienstregeling samen met DB onderhoudt, “sterk verbeterd”, zowel in technisch opzicht als qua comfort.

“We hebben enorm uitgekeken naar deze treinen”, zegt directeur Heike Luiten van NS International in een verklaring. De afgelopen jaren begonnen de twintig jaar oude ICE-treinen steeds vaker last te krijgen van storingen, vooral op warme dagen. De hoop is dat het met de nieuwe treinstellen beter gaat.

De ICE rijdt zeven keer per dag vanaf Amsterdam Centraal, via Utrecht en Arnhem, naar Keulen en Frankfurt. Reizigers hebben in de nieuwe treinen meer plek voor bagage. Elke stoel heeft een tablethouder en een stopcontact. Ook zijn speciale voorzieningen ingebouwd voor mensen met een beperking, zoals een rolstoellift. Ook nieuw zijn de ramen: die houden zonlicht tegen, maar laten het signaal voor mobiele telefonie beter door dan voorheen.

Verder heeft de nieuwe trein 439 zitplaatsen: 340 in de tweede klas en 99 in de eerste klas. De afgelopen tijd zijn 54 machinisten en 82 treinmanagers van de NS in Keulen opgeleid om met de trein te werken. Dat doen ze samen met Duitse collega’s.