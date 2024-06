Rutte ziet ‘dwaas’ vredesvoorstel Poetin als teken van paniek

Het “dwaze vredesvoorstel” dat de Russische president Vladimir Poetin vrijdag deed aan Oekraïne, laat zien dat hij “duidelijk in paniek is”. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte gezegd bij een top over Oekraïne in Zwitserland.

Aan de vooravond van de conferentie kwam Poetin met voorwaarden waaronder Rusland bereid zou zijn te praten over een einde aan de oorlog. Oekraïne zou af moeten zien van lidmaatschap van de NAVO en zich moeten terugtrekken uit een aantal gebieden die de Russen hebben bezet.

Rusland was niet was uitgenodigd voor de vredestop nabij Luzern. Dat had er volgens gastland Zwitserland mee te maken dat het Kremlin bij herhaling had laten weten er niets in te zien en een eventuele uitnodiging toch te zullen negeren. Ook grootmacht China woont de conferentie niet bij.

Rutte vindt dat Poetin “een vergissing begaat” door niet te willen komen praten, en hekelt geruchten dat de Russische leider een bezoek zou brengen aan Noord-Korea. Hij wijst erop dat in Zwitserland “de halve VN” vertegenwoordigd is en dat veel landen hun staatshoofd of regeringsleider hebben afgevaardigd.