Verklaring kandidaat-minister Faber (PVV) stelt Omtzigt gerust

NSC-leider Pieter Omtzigt is gerustgesteld door de belofte van kandidaat-minister Marjolein Faber (PVV) “binnen de lijnen van het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstaatverklaring” te blijven. “Dat is een hele goede zin, het stelt mij gerust”, zei Omtzigt er zaterdag bij Nieuwsuur over. Hij verlangt niet dat de kandidaat-minister voor Asiel en Migratie uitspraken uit het verleden terugneemt, bijvoorbeeld over de door haar gebruikte term “omvolking”.

“We gaan mensen geen uitspraken laten terugnemen”, zei Omtzigt. Hij gaat ervan uit dat alle ministers zich zullen houden aan de afspraken die zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord en in de verklaring waarin alle vier de coalitiepartijen afspraken de rechtsstaat te respecteren.

Op de vraag of nieuwe uitspraken over de “omvolkingstheorie” voor hem een grens overschrijden, antwoordde Omtzigt: “Dat zijn niet de dingen die ik wil horen, dat heeft u goed gezien.” Al wilde hij niet op voorhand zeggen dat hij in zo’n geval een minister weg zou willen sturen. Hij voegde eraan toe dat de partijen hebben afgesproken dat ze “hard zullen optreden tegen antisemitisme, racisme en moslimhaat”.

Theorieën over “omvolking” stellen dat een “elite” de bevolking bewust zou willen vervangen door migranten. “Het idee van omvolking is niet alleen discriminerend, het zet in steeds meer gevallen aan tot geweld”, legde het Amsterdam Institute for Social Science Research van de Universiteit van Amsterdam het begrip onlangs uit. Het instituut noemt het een “radicale complottheorie”.

Omtzigt zei dat zo’n theorie “op geen enkele manier past” binnen de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. Of bewindslieden zich daaraan houden, daar gaat hij “dagelijks” op controleren. “Dat deed ik ook toen mensen van de partij waar ik zelf in zat zich niet aan de wet hielden”, zei hij over zijn verleden als lid van het CDA.