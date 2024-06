Duizenden Oranjefans lopen mars door Hamburg

Duizenden Oranjefans lopen zondagochtend een mars door Hamburg, voorafgaand aan de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Oranje trapt om 15.00 uur af tegen Polen.

In de stoet rijdt ook de bekende oranje dubbeldekkerbus. Fans zingen: “Hamburg is van ons” en “wie niet springt die is een Pool”. Ook worden fakkels met oranje rook afgestoken.

De stoet beweegt langzaam, onder toeziend oog van de politie van Hamburg. De stad rekent zondag op 40.000 Oranjefans, 15.000 van hen hebben een kaartje voor de wedstrijd in het Volksparkstadion. De rest kan de wedstrijd volgen op een groot scherm op het fanplein naast het stadion van FC St. Pauli.