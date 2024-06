Fanzone Hamburg opent deuren, eerste Oranjefans naar binnen

De eerste fans van het Nederlands elftal hebben zich zondagochtend gemeld bij de fanzone in Hamburg. Rond 08.45 uur gingen de hekken van het plein open. Toen stonden enkele honderden fans al te wachten. Bezoekers worden gefouilleerd voor ze naar binnen mogen.

De familie Van Casteren uit Arnhem is al vanaf 07.00 uur in touw. “We willen niks missen.” Zoon Mika is verkleed als leeuw en overtuigd van winst voor Oranje. “Het wordt 3-0.” De stad verwacht zondag zo’n 40.000 Oranjefans voor de wedstrijd tegen Polen. Oranje trapt om 15.00 uur af in het Volksparkstadion voor de eerste groepswedstrijd.

15.000 fans zullen de wedstrijd in het stadion volgen. In de fanzone naast het stadion van voetbalclub FC St. Pauli wordt de wedstrijd uitgezonden op een groot scherm. Ook rondom de Reeperbahn is de wedstrijd te volgen op schermen bij cafés. Om 10.30 uur begint een mars door de stad.