KLM-toestel terug naar luchthaven Tokio om mankement cockpitraam

Een toestel van KLM met bestemming Amsterdam is zondag na het opstijgen teruggekeerd naar de internationale luchthaven Narita bij Tokio. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij noemt als reden een technisch mankement aan een raam in de cockpit.

Het betreft vlucht KL862, die om 11.20 uur Japanse tijd vertrok. Op Flightradar is goed te zien dat de vlucht boven de Stille Oceaan is afgebroken en dat het vliegtuig is teruggekeerd.

“De passagiers hebben na terugkeer een hotelovernachting aangeboden gekregen en zullen worden omgeboekt”, zegt de woordvoerster van KLM. “We willen benadrukken dat de veiligheid van onze passagiers en onze crewleden voorop staat en dat zij niet in gevaar zijn geweest.”