Man die politie bedreigde in Hamburg is 39-jarige Duitser

De man die eerder op zondag in Hamburg de politie bedreigde met een pikhouweel en een molotovcocktail is een 39-jarige Duitser, meldt persbureau DPA. Hij werd neergeschoten door de politie. Op het moment waren er veel Nederlandse voetbalfans in de buurt die naar Hamburg waren afgereisd voor de EK-wedstrijd van Nederland tegen Polen.

De man werd in zijn been geschoten en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn motief wordt nog onderzocht, maar volgens de politie had hij het niet voorzien op voetbalfans.