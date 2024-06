Meer kans op droger en zonniger weer in tweede helft juni

De kans op droger en zonniger weer neemt in de tweede helft van juni toe. Het is volgens Weeronline alleen nog onzeker of het ook warm wordt. Wel is er een toenemende kans op zomerse warmte met maxima van 25 graden of meer.

De eerste twee weken van juni verliepen fris en wisselvallig met temperaturen die zo’n 3 graden lager waren dan gemiddeld. Zo koud wordt het volgens het weerbureau komende tijd echter niet meer. Het kwik tikt komende week op de Wadden normale waarden aan rond 18 graden en in het zuidoosten van het land kan het 22 graden worden. Regenzones en buien wisselen elkaar daarbij af.

Vanaf eind juni lijkt droog en zonnig weer de overhand te krijgen, verwacht Weeronline. Een lokale regen- en onweersbui blijft mogelijk, maar het overwegend kletsnatte en sombere weer van afgelopen weken lijkt dan voorbij. Omdat het nog onduidelijk is vanuit welke hoek de wind gaat waaien, is het nog onzeker hoe warm het hierbij wordt. Bij een zuiden- tot zuidoostenwind is er kans op zomerse waarden van 25 graden of meer, bij een wind vanaf zee zal het niet warmer worden dan 19 tot 23 graden. Dat is overigens normaal voor eind juni.