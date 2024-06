Moslims vieren Offerfeest met slachten van rund, geit of schaap

Moslims vieren zondag het Offerfeest (Eid al-Adha). Nadat ze, ook in Nederland, naar de moskee zijn gegaan voor gebed, gaan ze naar het slachthuis om daar een rund, geit of schaap te laten slachten. Een deel van het vlees geven ze aan families die niet zelf een dier kunnen kopen om te slachten.

Met het Offerfeest herdenken de moslims de profeet Ibrahim, die in de christelijke traditie bekend staat als aartsvader Abraham. Ibrahim kreeg zowel volgens de Koran als de Bijbel opdracht zijn zoon te offeren, maar op het laatste moment zou God hebben ingegrepen en mocht hij een ram offeren in plaats van de zoon.

Het moment waarop het Offerfeest wordt gevierd is ieder jaar verschillend. Het feest valt op de tiende dag van de islamitische maand Dhul Hijjah, die begint op het moment dat in Saudi-Arabië voor het eerst na de nieuwe maan weer een maansikkel wordt gezien. Moslims in het westen volgen over het algemeen die Saudi-Arabische kalender. In Marokko wordt het Offerfeest pas maandag gevierd.