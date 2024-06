Oranjefans in Hamburg vieren overwinning op Polen

Fans van het Nederlands elftal vieren in Hamburg zondagmiddag de 2-1 overwinning van Oranje op Polen. Dat gebeurt op verschillende plekken in de stad. Zo volgden duizenden supporters de wedstrijd via grote schermen op een fanplein bij het stadion van FC St. Pauli.

De nabijgelegen rosse buurt stroomde na de overwinning van Oranje langzaam vol met supporters. “Woutje bedankt!”, klonk het in de oranje stoet. Invaller Wout Weghorst was nog geen twee minuten in het veld toen hij de 2-1 scoorde in het Volksparkstadion.

De supporters werden op de Reeperbahn opgewacht door een flinke politiemacht. Kort voor het fluitsignaal was er rondom een van de cafés een klein opstootje tussen een handvol fans. Even daarvoor werden ook vier supporters van Nederland meegenomen door de politie, waarom is onbekend.

Vooral bij de cafés is het druk met supporters, van zowel Polen als Nederland. Al zijn die laatste in de meerderheid.