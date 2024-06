Oranjelegioen in fanzone Hamburg even stil bij Pools doelpunt

De supporters van het Nederlands elftal in de fanzone in Hamburg vielen even stil toen Polen in de 17e minuut op 1-0 voorsprong kwam door een kopbal van Adam Buksa. Aanwezige Poolse fans juichten en er werden rode fakkels afgestoken.

Duizenden fans volgen de wedstrijd via grote schermen op het speciaal ingerichte plein naast het stadion van FC St. Pauli. De fans hadden geen geluk met het weer, vlak voor de start van de wedstrijd begon het flink te regenen. Hoeveel fans er precies op het plein staan, kon een woordvoerder van de organisatie niet zeggen. “Wel zijn het er minder dan toen Duitsland speelde, toen waren het er 48.000.”

15.000 Nederlanders volgen de wedstrijd in het Volksparkstadion.