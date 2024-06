Politie: man met bijl Hamburg had het niet voorzien op Oranjefans

De man die zondagmiddag in Hamburg dreigde met een bijl en een molotovcocktail had het niet voorzien op Oranjefans. Dit zegt een woordvoerster van de politie in Hamburg tegen het ANP. “We gaan ervan uit dat het niks met voetbal te maken heeft”, aldus de woordvoerster. De man is neergeschoten door de politie in de rosse buurt in de Duitse stad.

Hij is in zijn been geschoten en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn motief wordt onderzocht. De man kwam uit een horecagelegenheid en richtte zich met de bijl op de politie, aldus de woordvoerster. Ook probeerde hij de molotovcocktail aan te steken.

Op beelden op social media is te zien dat de politie op de man af rent. Ook zijn er meerdere schoten te horen. Op de straat liggen enkele kogelhulzen. De politie heeft de zijstraat naar de Reeperbahn afgezet en doet onderzoek.

De rosse buurt was op het moment van het incident druk met voetbalfans. Nederland begint om 15.00 uur aan de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen in het Volksparkstadion.