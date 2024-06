Recordaantal lopers Nacht van de Vluchteling ondanks gure wind

Hartverwarmend, zo noemt directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling de afgelopen Nacht van de Vluchteling zondagochtend. Een recordaantal van zo’n 7000 lopers heeft ruim 1,6 miljoen euro opgehaald. Zij hebben “dwars door de nacht en de gure wind heen, letterlijk en figuurlijk, aandacht gevraagd voor vluchtelingen en geld bij elkaar gebracht”, aldus Ceelen.

Een woordvoerder van de stichting vertelt dat de opbrengst elk jaar een paar ton hoger is. Vorig jaar werd er nog 1,3 miljoen euro opgehaald. Het aantal deelnemers dat zich voor dit jaar wilde aanmelden groeide volgens hem sinds het voorjaar zo hard, dat ze op een gegeven moment de inschrijving hebben gesloten om organisatorische redenen.

De directeur stond zondagochtend bij de Westergasfabriek, waar volgens haar op dat moment aan de lopende band mensen aankwamen. “Het is een prachtig gezicht, om heel veel redenen.” Het doet haar goed, zegt ze. “Dit is precies het tegenovergestelde van wat ik dagelijks in de krant lees over mensen op de vlucht. Hier laten mensen zien wel degelijk solidariteit te hebben met vluchtelingen.”

Ceelen wijst erop dat er niet alleen een recordaantal van 7000 mensen heeft meegelopen, maar dat er ook nog eens duizenden hebben gedoneerd en lopers hebben opgevangen bij de finish. “Ik word aangesproken door mensen die het fantastisch vinden dat we een tegenhanger van al die negativiteit organiseren”, aldus Ceelen, die aangeeft dat de tocht eigenlijk niet als tegenhanger is bedoeld, maar wordt georganiseerd uit solidariteit met kwetsbare mensen op de vlucht.

“We overtreffen alle records dit jaar, de opbrengst is hoger dan ooit”, zegt Ceelen verder. “Ik interpreteer dit ook als aanmoediging om te blijven staan voor kwetsbare mensen op de vlucht.”

De directeur van de stichting hoorde lopers niet mopperen over de gure wind, zegt ze. Zaterdagavond op het eerste rustpunt van de 20 kilometerloop in Amersfoort stortregende het en waaide het hard, vertelt ze. “Maar mensen kwamen opgetogen binnen en zeiden: nee hoor, we lopen gewoon verder.”

De vijftiende editie van de Nacht van de Vluchteling ging zaterdag om 18.00 uur van start. De eerste wandelaars liepen in Tilburg, Rotterdam, Haarlem, Amersfoort en Nijmegen een route van 10 of 20 kilometer. Rond middernacht begonnen nog eens duizenden lopers aan een nachtelijke tocht van 40 kilometer vanuit dezelfde steden naar een andere stad, Den Bosch, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Arnhem.